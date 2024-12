Accordo di programma Stato Regione, 747 milioni per tre ospedalI

Via libera alle risorse per la realizzazione di tre nuovi ospedali a Palermo - il nuovo Polo pediatrico di eccellenza, il nuovo Policlinico e l'ospedale Palermo Nord-Polo oncoematologico- e alla ristrutturazione del padiglione A dell'ospedale "Cervello" dopo la sigla oggi pomeriggio, a Roma nella sede del ministero della Salute, dell'accordo programma tra Stato e Regione che sblocca i fondi ex art. 20 della legge 67/88 per l'edilizia sanitaria destinati a finanziare le opere, per un ammontare complessivo di 747,7 milioni di euro.