Palermo, 500 metalmeccanici al sit in davanti Sicindustria

Sono stati circa cinquecento i lavoratori metalmeccanici palermitani che, questa mattina, hanno preso parte al sit-in, organizzato da Fiom, Fim e Uilm, sotto la sede di Sicndustria Palermo, in via XX Settembre.Una giornata di mobilitazione, per chiedere il rinnovo delcontratto collettivo nazionale di lavoro, che ha avuto punte diadesione tra il 70 e il 100 per cento in tante aziende. AllaKone 100 e alla Schindler ha scioperato il 100 per cento deilavoratori, alla Sei Energia il 70 per cento, alla Present il 50per cento, alla Polygon il 70 per cento, presso la Sirti e la Selikab il 70 per cento, a Largo Marsino, indotto Fincantieri il

90 per cento, Fincantieri 70 per cento, Sispi 70 per cento,Leonardo 70 per cento, Engineering 60 per cento. La manifestazione, nazionale, è stata organizzata oggi nel capoluogo siciliano ma, tra dicembre e gennaio, si terrà anche in altre città d'Italia."Una adesione altissima - commenta il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti - tutti i metalmeccanici palermitani, unitariamente, di Fim Fiom e Uilm chiedono di avere il contratto nazionale. E' inammissibile che Federmeccnica abbia chiuso la trattativa. Da qui riparte la vertenza e chiediamo la riapertura del tavolo e soprattutto di discutere lanostra piattaforma, votata al 98 per cento da tutti imetalmeccanici italiani. In piazza oggi a protestare sono presenti al sit-in i lavoratori delle principali aziende, daFincantieri a Leonardo e a Engineering alle piccole medieimprese"."Oggi è una giornata importante, scioperiamo per difendere ilnostro contratto, o meglio perché il nostro contratto è scaduto a tempo e deve essere rinnovato - dice Antonio Flaccomio, Rsu Fiom alla Sispi, la partecipata del Comune - dobbiamo recuperare un minimo di potere d'acquisto. Abbiamo gli stipendi più bassi di tutta Europa o quasi, abbiamo servizi non corrispondenti a ciò che paghiamo con le tasse. E questo non può essere accettato e non deve essere accettabile per nessuno, da metalmeccanici ma anche da tutte le altre categorie". c