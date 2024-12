Nello scooter con varietà di droghe: 17enne preso a Catania

Girava a bordo di uno scooter ad alta velocità per le vie del centro storico cittadino ma è stato fermato dalla Polizia di Stato che lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nell’ambito dei servizi serali di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, nel corso di un posto di controllo in piazzetta Addamo, hanno fermato un ciclomotore condotto da un giovane per procedere alla verifica del regolare possesso della documentazione prevista per la circolazione il mezzo. Il giovane, un 17enne catanese, non appena sceso dallo scooter, è apparso sin da subito rassegnato, riferendo agli agenti che lo avrebbero potuto anche arrestare. A seguito di tali affermazioni i poliziotti hanno sottoposto a controllo lo scooter, al cui interno sono state rinvenute varie tipologie di sostanza stupefacente, confezionata in singole dosi: non solo marijuana, ma anche hashish e persino alcune dosi di nuova potente droga in commercio, la “WAX”, derivata dalla marijuana con un’elevata concentrazione di principio attivo. Il giovane aveva con sé anche 840 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno deciso di svolgere una perquisizione anche nell’abitazione del ragazzo, residente a San Cristoforo, dove hanno trovato altre dosi marijuana e vario materiale per il confezionamento della droga. Tutta la droga rinvenuta, per un peso complessivo di quasi 90 grammi, è stata sottoposta a sequestro. Il 17enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, accompagnato presso il Centro di Permanenza di via Franchetti Il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter privo di assicurazione e senza aver mai conseguito la patente di guida necessaria per la tipologia di mezzo e per tale ragione, quindi, i poliziotti hanno proceduto anche ad elevare le specifiche sanzioni previste dal Codice della Strada.