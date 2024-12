Influ day, domani a Catania e provincia giornata delle veccinazioni antinfluenzale

Si celebra domani, sabato 14 dicembre, sull’intero territorio regionale, l’Influ day 2024, la giornata per la prevenzione vaccinale antinfluenzale, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute. L’Asp di Catania, in collaborazione con ARNAS “Garibaldi”, AOE “Cannizzaro”, AOU Policlinico “Rodolico-San Marco” e l’Università di Catania celebreranno la Giornata alle ore 10.30, presso i locali di Palazzo Sangiuliano (in Piazza Università), con la partecipazione del rettore, del sindaco di Catania, dei vertici delle quattro Aziende sanitarie di Catania. Testimonal dell’evento sarà Francesco Lodi, brand ambassador Catania FC. Per l’occasione, previsto anche un open day vaccinazioni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sia presso i locali di Palazzo San Giuliano, sia presso gli ambulatori di vaccinazione dell’Asp di Catania a: - Catania (Corso Italia, 234 e PTA San Giorgio) - Mascalucia (Via Regione Siciliana, 12) - Acireale (Via G. Martinez, 19) - Caltagirone (c/o Ospedale “Gravina” - Edificio “Clementi” - III piano). La vaccinazione antinfluenzale è un’opportunità per prevenire le forme gravi e complicate di influenza e ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione. Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, per le categorie previste dal Calendario di Immunizzazione regionale, sarà possibile ricevere, anche in co-somministrazione, la vaccinazione anti-pneumococcica o anti Herpes-zoster; e la vaccinazione anti-virus respiratorio sinciziale (RSV) e anti-Covid.