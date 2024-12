Siracusa, festa della Patrona ma negozi e supermercati restano aperti (fotocronaca)

Tutto secondo copione e tradizione, Siracusa ha abbracciato la sua Patrona - Protettrice Santa Lucia, nella classica festa del 13 dicembre. Ma non è stata una festa per tutti. Quasi tutti i negozi ed i supermercati del capoluogo sono rimasti aperti e soltanto i devoti hanno omaggiato la Santa, accompagnando il simulacro dalla Cattedrale fino all'arrivo al sepolcro alla Borgata. Prima del via alla processione, il vescovo Lomanto ha letto il messaggio del Papa su Santa Lucia. Particolarmente attesa la giornata di domani quando a mezzogiorno all'aeroporto militare di Sigonella arriveranno da Venezia le spoglie di Santa Lucia. Poi l'elicottero della polizia trasporterà da Sigonella a Siracusa le reliquie della Santa Patrona.

(Fotoservizio di Valentino Cilmi)