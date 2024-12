Marsala saluta Figuccia morto a 30 anni in Francia

La città di Marsala ha dato l'ultimo estremo saluto a Giorgio Figuccia, 30 anni, molto conosciuto nella città lilybetana, soprattutto per il suo carattere gioioso e amicale. Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in Francia. Restano al momento ignote le cause del decesso, né se fosse da solo o in compagnia di qualcuno. Si ipotizza un arresto cardiaco. I funerali si sono tenuti nella Chiesa Madre, gremita di parenti, amici ma anche di semplici conoscenti.

Sull'altare non c'era la tradizionale bara in legno, ma un'urna funeraria contenenti le ceneri di Giorgio. Un mazzo di fiori bianchi campeggiava sul fianco sinistro, mentre al centro è stata collocata una foto di lui sorridente. All'ingresso della chiesa cartelloni colorati, con diverse foto del giovane. Anche il suo cappello, per terra.

La madre ha ricordato l'amore che aveva il figlio per la musica, per i viaggi e per la scoperta del mondo.