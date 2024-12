Calcio, il Modica anticipa a Gliaca con la Gioiosa. In lista di partenza Maimone, Belluso e Cacciola?

Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Eccellenza Girone B, si affrontano Polisportiva Gioiosa e Modica Calcio. Sabato alle 15:00, infatti i rossoblù di Pasquale Ferrara scenderanno in campo per dare continuità alla vittoria ottenuta, in casa, contro l’Aci Sant’Antonio.

La formazione della Contea ha ritrovato l’entusiasmo e il gruppo che, nello spogliatoio, ha unito le forze per uscire da un periodo difficile che sembra essere ormai il passato. In settimana la proprietà e la dirigenza sono state molto vicine al gruppo squadra con la voglia di ricreare compattezza e dare ancora più forza a questo legame affiancando lo staff, guidato da Pasquale Ferrara, nel suo lavoro. L'organico rossoblù, intanto, potrebbe cambiare per le partenze, sempre più probabili, di Maimone, Belluso e Cacciola, in lista di partenza per comportamenti discutibili in campo e nello spogliatoio.

Questo l’elenco dei convocati per la gara di Sabato alle 15:00 allo Stadio Comunale di Gliaca:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Kondila, Incatasciato, Messina, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Cappello, Idoyaga, Montanaro, Vitelli.

Squalificato: Maimone

Infortunati: Cacciola, Susino, Francofonte

Indisponibili: Belluso, Rallo