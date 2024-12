Modica, sabato 14 raccolta alimentare solidale: partecipano anche Misericordia e Unitre

Aderendo all’iniziativa della Confraternita La Misericordia, la Sede Unitre della Città della Contea parteciperà attivamente alla “Raccolta alimentare solidale” che Sabato 14 Dicembre avrà luogo presso il Supermercato Conad “Le Liccumie” del Polo Commerciale di Modica. Nel corso della giornata, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 20,30, i volontari della Misericordia e dell’Unitre promuoveranno l’iniziativa destinata ai bisognosi e raccoglieranno tutto ciò che sarà liberamente offerto da chi si recherà presso il Supermercato per fare la spesa. L’offerta non può riguardare prodotti alimentari non deperibili ed oltre agli alimenti può consistere in prodotti destinati alla pulizia della casa e della persona (detersivi, detergenti, ecc.). Ciascun aderente riceverà l’invito e le indicazioni per l’acquisto dei prodotti da donare che saranno consegnati ai volontari all’uscita del Supermercato. Chi vuole, inoltre, può scegliere di contribuire aderendo allo “scontrino sospeso” per l’acquisto di prodotti da parte dei volontari. A conclusione della giornata le donazioni saranno distribuite alle famiglie in difficoltà.

“Ogni piccolo gesto – ha dichiarato Angelo Gugliotta de La Misericordia – può fare una grande differenza. Collaborando, col contributo di ognuno, si può regalare un Natale diverso e più sereno a chi ha più bisogno”.

“Come Unitre di Modica – ha sottolineato Enzo Cavallo – abbiamo deciso di supportare concretamente l’iniziativa e, grazie alla generosa disponibilità di alcuni Soci, collaborerà per la sua buona riuscita. Per questo abbiamo, fra l’altro, rivolto invito a tutti i Soci a fare la spesa presso Le Liccumie per favorire la massima partecipazione di consumatori e i migliori risultati della raccolta alimen