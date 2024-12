Modica, socie Inner Wheel indossatrici per una sera: sfilata di moda a scopo benefico

Le socie dell'Inner Wheel Club Monti Iblei hanno accettato la sfida a scopi benefici e, per una sera, sono diventate indossatrici promuovendo abbigliamento e accessori di aziende artigianali locali. La sfilata di moda - ospite il sindaco, Maria Monisteri - si è svolta nei locali della Società Operaia di Corso Umberto ed ha riscosso molto interesse; è stata condotta da Antonella Monaca. Durante la serata sono stati raccolti fondi che serviranno per una cena solidale in programma sabato prossimo, 21, nella chiesa di San Paolo, a Modica. L'Inner Wheel si è affidato al parroco del Carmine e San Paolo, don Antonio Sparacino, per invitare alla cena solidale le famiglie bisognose del quartiere. Saranno le socie e i soci del Club a servire la sera del 21 per far sentire il clima del Natale anche a chi è stato meno fortunato.