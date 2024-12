Rafforzati i controlli della polizia a Siracusa per le festività di Natale

Proseguono i controlli della Polizia di Stato in città e provincia in vista delle festività natalizie al fine di garantire ai cittadini e ai turisti una maggiore percezione di legalità e di rispetto delle regole.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nelle zone di Riva della Darsena e di Piazza Euripide.

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 73 persone e controllati 30 veicoli.

Sempre nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Priolo Gargallo, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nel corso del quale sanzionavano amministrativamente un giovane, di 21 anni, che, alla vista dei poliziotti, si dava a precipitosa fuga alla guida del suo ciclomotore.

Bloccato dagli agenti, il giovane veniva sanzionato per numerose infrazioni al Codice della Strada: guida senza patente perché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa e giuda senza casco.