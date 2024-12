Floridia, viola le prescrizioni dei domiciliari: 37enne finisce in carcere

I Carabinieri di Floridia hanno arrestato un 37enne con precedenti penali in materia di stupefacenti, in esecuzione di provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L’uomo, che dal mese di ottobre si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché condannato dal Tribunale di Palermo per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato ripetutamente scoperto dai Carabinieri, mentre violare le prescrizioni connesse alla misura della detenzione domiciliare concessagli per ragioni sanitarie.

L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.