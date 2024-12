Fermato in auto con arnesi per lo scasso: adranita denunciato a Catania

Grazie al rafforzamento delle attività di controllo del territorio, frutto delle disposizioni del Comando Provinciale dell’Arma nell’ambito della campagna “Natale in Sicurezza”, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti, comunque da verificare in sede giurisdizionale, un pregiudicato di Adrano (CT) di 36 anni, ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Erano le 15.00 circa, quando i Carabinieri a bordo della gazzella, transitando nei pressi della via Crocifisso, hanno adocchiato una Nissan Micra ferma a margine della carreggiata dentro la quale, il conducente, alla vista della pattuglia, si è abbassato come per nascondersi.

Questo atteggiamento sospetto ha indotto i militari a fermarsi per controllarlo, quindi, acquisiti i suoi documenti, i Carabinieri hanno contattato la Centrale Operativa per i necessari accertamenti nella Banca Dati Unificata delle Forze dell’Ordine. Dopo poco, gli operatori della Centrale hanno elencato ai colleghi la lunga sfilza di precedenti a carico del 36enne, soprattutto per reati contro il patrimonio, pertanto, l’equipaggio ha deciso di procedere ad una perquisizione.

L’intuizione si è rivelata corretta perché, nel vano porta bagagli, nascosto vicino alla ruota di scorta, i Carabinieri hanno scovato un nutrito “set” di attrezzi adoperati per lo scasso e la forzatura di serrature.

Non avendo alcun motivo per portare con sé quegli arnesi, l’uomo è stato denunciato e il materiale sequestrato.