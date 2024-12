Scerra incontra il sindaco di Pachino: "Riqualificazione grazie al M5s"

Grazie ad una serie di nuove opere ed a lavori di riqualificazione, sta cambiando il volto di Pachino. Sono davvero contento del nostro contribuito come Movimento 5 Stelle, sul territorio ed a Roma, per il finanziamento di quei progetti che oggi stanno diventando realtà proprio come immaginato durante il governo Conte”. Così il parlamentare Filippo Scerra (M5s), al termine dell'incontro con il sindaco della cittadina della zona sud della provincia di Siracusa, Giuseppe Gambuzza. Insieme a Scerra c'erano anche l'ex consigliere comunale Ruggero Lupo ed il referente provinciale del M5s, Fabio Fortuna.

“I lavori di rifacimento di piazza Vittorio Emanuele sono iniziati nei mesi scorsi e procedono spediti. La nuova piazza sarà interamente completata entro ottobre del 2025, ma già a Pasqua del prossimo anno aprirà per una buona metà. Procede bene pure il progetto del Parco Urbano Mauro Adamo ed i lavori per la biblioteca comunale e per la strada di Marzamemi. Tutte realizzazioni oggi possibili solo grazie ai fondi messi a disposizione dal M5s attraverso varie fonti di finanziamento e per le quali avevo presentato, di concerto con Lupo e Fortuna, varie informative alla Commissione prefettizia che all'epoca gestiva il Comune di Pachino. Un esempio virtuoso di come la stretta connessione tra gli attivisti sul territorio ed i portavoce nazionali sia in grado di produrre risultati virtuosi”, sottolinea Filippo Scerra.

Tra l'altro, nelle precedente legislatura, proprio Filippo Scerra è stato promotore del provvedimento noto come Salva-Pachino, grazie al quale sono state messe a disposizione dell'ente in dissesto preziose risorse economiche per permette il mantenimento dei livelli di servizio essenziale erogati alla popolazione.

Nel corso dell'incontro è stato anche fatto il punto anche sulle operazioni di efficientamento energetico dell'edificio che ospita il Municipio e richieste informazioni circa lo stato della rete idrica cittadina e quella della frazione di Marzamemi.

“Un ringraziamento al sindaco Gambuzza per il cordiale incontro di oggi – conclude il parlamentare cinquestelle - e per la disponibilità mostrata nel parlare delle prossime iniziative per la città di Pachino”.