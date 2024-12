"Lucia volto di Siracusa“, un mosaico di piccole foto in onore della Patrona

Un’installazione artistica di grandi dimensioni sarà collocata nei luoghi siracusani di Lucia. Si tratta di un’immagine-mosaico, di 2 metri e 30 di altezza e larga 1 metro e 50 centimetri, composta inizialmente da oltre 32.000 “tessere fotografiche” sviluppate da una base di 750 fotografie originali raffiguranti scorci diversi di Siracusa che nel loro insieme restituiranno a chi le osserva l’immagine del volto della storica immagine sacra con la quale Santa Lucia è conosciuta nel mondo. Una modalità espressiva che si basa sulla capacità del nostro cervello di ricostruire una figura intera partendo da piccoli elementi parziali.

Il mosaico sarà esposto a partire da oggi, sabato 14 dicembre, all’interno del Santuario della Madonna delle Lacrime. Il progetto, promosso da Cammino in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siracusa e la Deputazione della Cappella di Santa Lucia, con il sostegno di Ance Siracusa, proseguirà durante tutto l’anno giubilare con l’obiettivo di raggiungere oltre centomila tessere fotografiche grazie al contributo di tutti coloro che vorranno partecipare all’elaborazione dell’installazione perché, come sottolineato dai promotori, “più saranno coloro che parteciperanno attivamente al progetto, maggiore sarà la luminosità che questo coinvolgimento collettivo imprimerà al già luminoso volto di Santa Lucia. Un percorso lungo un anno che vuole anche esprimere la consapevolezza che solo camminando assieme potremo ritrovare i sentieri di pace e di sviluppo sociale che davamo per scontati scoprendo invece adesso che sono gravemente compromessi”.

L'immagine di partenza è stata realizzata utilizzando una base di 750 fotografie scattate da più autori, molti dei quali astrofotografi: Dario Giannobile, che ha curato l'elaborazione delle immagini, Kevin Saragozza e Alessandro Carnevale che hanno coinvolto il gruppo Photographic Excursions, Gaetano Allatta, Domenico Lo Bue, Giovanni Fontana, Luigi La Bella, Eliseo Lupo, Orazio Mezzio, Giuseppe Macaluso, Giuseppe Matarazzo, Luca Pizzuto ed Egidio Vecchio.