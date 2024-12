Scicli, morto dopo 4 mesi di coma 17enne vittima di un incidente stradale

Non ce l'ha fatta Valerio Pacetto, il 17enne di Scicli rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e un'auto il 20 agosto scorso in contrada Balatelle sulla Scicli – Cava d’Aliga. Valerio Pacetto è deceduto al Trauma Center di Catania dove era stato trasportato in eliambulanza dopo l'incidente. Il 17enne stava facendo rientro a casa in scooter quando è rimasto coinvolto nell'incidente. Valerio aveva frequentato l’Istituto “Quintino Cataudella” e i suoi ex compagni di scuola gli hanno dedicato un minuto di silenzio.