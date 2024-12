Modica, alla Domus premiazione del concorso Lions "Un poster per la pace"

Domani, domenica 15 dicembre, presso la Domus S.Petri, a Modica, si svolgerà la premiazione dei partecipanti al concorso internazionale “Un poster per la pace”, patrocinato dal Lions Club Modica. L'evento avrà inizio alle ore 18:30 e rappresenta un'importante opportunità per vedere la creatività e l'impegno dei ragazzi tra 11 e 13 anni che frequentano le scuole medie di Modica, Ispica e Pozzallo. Con il tema “Pace senza limiti”, l'edizione 2024 ha visto la partecipazione di circa 400 studenti, i quali si sono dedicati alla realizzazione di opere artistiche che esprimono il loro concetto di pace. Il concorso è un'occasione per incoraggiare i giovani a riflettere sui valori della pace e della solidarietà, utilizzando l'arte come potente mezzo di comunicazione. Gli istituti comprensivi coinvolti nell'iniziativa includono: "Carlo Amore - Piano Gesù", "Giacomo Albo", "Raffaele Poidomani", "S. Marta Ciaceri" di Modica, "Antonio Amore" e Giuseppe Rogasi di Pozzallo, oltre a "Padre Pio da Pietrelcina" di Ispica. La collaborazione tra queste scuole ha contribuito a creare un contesto di partecipazione e scambio culturale, rendendo l'iniziativa ancor più significativa. Durante la cerimonia di premiazione, ci saranno due novità per l'edizione 2024 che promettono di rendere l'evento memorabile. Il primo è un collegamento in diretta con Gerusalemme, dove Fra Paolo Messina, membro dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia, condividerà il suo messaggio di pace e unione. La seconda novità riguarda la presentazione delle opere vincitrici, che saranno successivamente proposte come “street art” per abbellire le cabine elettriche e i palazzi pubblici nella nostra comunità, trasformando così l'ambiente urbano in un manifesto di pace e solidarietà.

L’evento di premiazione sarà aperto al pubblico e si aspetta una partecipazione attiva di genitori, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni locali. La cerimonia non solo celebrerà i risultati dei partecipanti, ma sarà anche un momento di riflessione collettiva su come la pace possa essere promossa nella vita quotidiana.