Quindicenne sequestrato da uomini armati a Foggia, 3 fermati

Altri tre arresti per il sequestro di un 15enne avvenuto lo scorso 28 novembre a Foggia. Dopo i due arresti in flagranza eseguiti nell'immediatezza dei fatti, i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, accusate di sequestro di persona ai danni un minore, parenti dei primi due arrestati. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla Procura di Foggia, la sera del 28 novembre scorso gli indagati avrebbero fatto irruzione, armati in un’abitazione in località Rignano Scalo di Foggia, dove avrebbero sequestrato un 15enne contro la sua volontà. Alla base del gesto vi sarebbero dissidi sorti in ambito familiare. Tra i presunti autori del rapimento, di cui 5 identificati, solo 2 avrebbero riconsegnato il minore ai suoi genitori in nottata. Lo stesso giorno i Carabinieri della Compagnia di Foggia, supportati dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori ‘Puglia’, nel corso di perquisizioni effettuate durante le indagini, in località Borgo Incoronata hanno trovato, nell’abitazione di un indagato, circa 1 kg di cocaina, pistole a salve e munizioni per fucile.