Trapani targato Capuano cinico e fortunato: passa sul campo della Casertana

Il Trapani in campo con un nuovo volto. Con un pressing alto, un nuovo modulo e un’attenzione massima durata per tutta la partita, la prima di Ezio Capuano sulla panchina granata a 25 anni dall’ultima volta, è stata perfetta, con una preziosissima vittoria per 1-0 sul campo della Casertana nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C. La formzione siciliana ha dimostrato di essere cinica al momento giusto, piazzando la botta vincente con Lescano. Al 67' il bomber granata approfitta di un errore di Bianchi e servito da un assist al bacio di Carriero, deposita in rete la palla che vale tre punti per la compagine siciliana. La Casertana tenta il tutto per tutto nei minuti finali, ma al 76' è costretta a giocare in 10 uomini per l'espulsione di Kontek per un doppio giallo.