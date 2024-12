Il Messina fa la partita ma la Juve Next Gen fa due gol e condanna i siciliani

Il Messina crolla anche a Biella contro r la Juventus Next Gen. . Tre punti fondamentali anche per la classifica che segnano il sorpasso della Next Gen proprio sulla formazione siciliana grazie all'asse Guerra-Afena Gyan, autori dei gol per il definitivo 2-0. E pure sono stati i siciliani a fare la partita e a rendersi pericolosi durante i 90 minuti di gioco. La prima occasione della partita è per il Messina al 14'con una conclusione dalla distanza di Petrungaro che non trova la porta. Due occasioni favorevoli per i biancoscudati al 22' ed al 24' con Anatriello, ma le conclusioni sono fuori misura. Per vedere i gol bisogna aspettare la ripresa. La Juve passa al 68'. Tutto inizia con una splendida azione personale di Afena Gyan che va via sulla sinistra e serve un assist per il capitano bianconero, Simone Guerra, che deve solo appoggiarla in rete. Il Messina tenta il tutto per tutto, ma al 91' su una ripartenza Afena Gyan chiude la partita sul 2 a 0.