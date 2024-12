Peppe Germano a casa, sfiduciato il sindaco di Solarino

La 'Svolta Buona' non c'è più. Il 42% ottenuto alle amministrative del giugno 2022, si è consumato in soli 90 minuti. Il tempo materiale per mandare a casa il sindaco di Solarino.

Peppe Germano è stato sfiduciato questa mattina durante i lavori dell'aula, convocati dal presidente, Giusppe Pelligra. Inutili i tentativi dell'ultimora di salvare il salvabile. Si è trattato di un vero e proprio regolamento di conti fra quei consiglieri mandati a casa con uno stratagemma di Germano e poi riammessi dal Tar. Soltanto due sono stati i consiglieri che hanno detto no alla sfiducia, Francesco Mangiafico e Mariapaola Giarratana, mentre pollice verso contro il primo cittadino è stato espresso da 7 consiglieri. Adesso a Solarino si insedierà il Commissario straordinario nominato dalla Regione, poi si andrà al voto con elezione del sindaco e del consiglio. Adesso i politici che ganno azionato la sfiducia dovranno cercare di non commettere errori. Ovvero di farsi tirare per le giacche da politici con mire di onnipotenza, evitando che Solarino diventi l'ennesima colonia di un altro Comune, Melilli, che ha già sotto l'ala protettiva i Comuni di Siracusa e di Sortino. E non c'è due senza tre.