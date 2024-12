Catania allo sbando perde al Massimino col Potenza, in bilico la panchina di Toscano

Sabato amaro per il Catania, che stecca l'ennesima gara al 'Massimino' e rimedia due gol del Potenza che passa per 0 a 2. I lucani che hanno giocato una buona gara, ringraziano Caturano autore di una doppietta. Adesso la panchina di Toscano potrebbe essere a rischio. Decisive le prossime ore in casa rossazzurra. Il primo tempo si era chiuso con un giusto 0 a 0. La gara cambia volto nella ripresa. All'70 il Potenza passa in vantaggio. Gi ospiti attaccano e vanno alla conclusione con Felippe dopo un rinvio non perfetto di Quaini, Adamonis para ma non blocca la sfera su cui si scaglia Caturano, da vero rapace d'area di rigore, segnando il gol dello 0 - 1.

Poco dopo gli ospiti chiudono la contesa: punizione per i lucani, sponda e colpo di testa letale del "solito" Caturano. Contestazione del pubblico sugli spalti. All'87' calcio di rigore concesso al Catania per fallo di Novella su Stoppa, lo stesso numero 21 dal dischetto si fa parare il penalty da Alastra. Rossazzurri completamente allo sbando,