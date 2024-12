Pallanuoto, il Telimar vince il derby con la Nuoto Catania: Ortigia spietata con la Florentia

Tre punti fondamentali, in vista dell'anticipo di martedì contro Trieste. Il TeliMar Palermo si aggiudica il derby con la Nuoto Catania per 14-12, alla piscina "Pietro Giliberti" di Terrasini, davanti agli spalti vuoti, perla mancata agibilità della tribuna. Il Club dell'Addaura parte bene, costruendo un ampio vantaggio che trova il suo massimo nel +5 a chiusura di seconda frazione .Poi, mentre i padroni di casa si rilassano forse troppo, vengono fuori gli etnei, capaci di riaprire il discorso fino a portarsi a -1 per tre volte, sul finire del terzo quarto e negli ultimi otto minuti di gioco, vissuti col fiato sospeso da entrambe le squadre.

Gli uomini di Baldineti, però, seppur orfani di ben quattro uomini per i falli fischiati loro dalla coppia arbitrale, riescono a concentrarsi nuovamente, dando fondo alle ultime energie per portare a casa 3 punti fondamentali per il morale, in vista dell'anticipo di martedì contro la Pallanuoto Trieste."Nel terzo tempo abbiamo abbassato un po' la concentrazione -commenta il centroboa Tomás Alfonso Pozo - però, quello che era importante era il risultato e alla fine lo abbiamo portato a casa".

Dominio in acqua e sorpasso in classifica. Nella decima giornata del campionato di A1 di pallanuoto l'Ortigia batte la Florentia, giocando una buona gara, ritrovando compattezza difensiva e riuscendo a costruire pregevoli trame offensive. L'avvio è un po' lento, la squadra di Piccardo appare contratta e gli ospiti ne approfittano andando in vantaggio dopo appena 50 secondi. Ma è un fuoco di paglia. Cassia pareggia un minuto più tardi e, a metà tempo, l'Ortigia inizia ad aumentare l'intensità e il ritmo del suo gioco. A quel punto, emerge la differenza di valori tra le due formazioni e i biancoverdi diventano spietati, chiudendo il primo parziale sul 4-1. Nel secondo tempo, la Florentia prova a tenere il passo ma, sul risultato di 6-3 e ameno di tre minuti dalla sirena, gli uomini di Piccardo compiono l'allungo decisivo con Campopiano e con la doppietta di Di Luciano, tra i migliori in acqua oggi. A metà gara, dunque, l'Ortigia dilaga, è avanti di sei reti. Nella terza frazione, c'è maggiore equilibrio, con i toscani che provano timidamente a mettere un po' più di pressione, ma non riescono a frenare l'attacco biancoverde, sempre lucido e praticamente perfetto insuperiorità. L'Ortigia allora controlla e, nell'ultimo tempo,dopo la rete iniziale degli ospiti, dilaga con un poker d iqualità.Nel dopo partita, parla Sebastiano Di Luciano, attaccante dell'Ortigia, il quale sottolinea l'importanza di questa vittoria: "Non è stata una settimana facile, venivamo da una bruttissima prestazione a Roma, dove abbiamo subito una sconfitta che ancora brucia, come anche altre che abbiamo subito in campionato. Per tale ragione, era importante ricompattarsi immediatamente e tornare a vincere. Oggi abbiamo vinto e stasera scherzeremo un po' sulla sconfitta di domenica scorsa, anche per cercare di esorcizzarla e cancellarla, concentrandoci sull abella prestazione di oggi e iniziando a pensare al derby contro la Nuoto Catania".