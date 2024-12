Calcio, Modica corsaro a Gliaca: un gol del giovane Montanaro mette ko la Gioiosa. E la società "saluta" Belluso e Maimone

POLISPORTIVA GIOIOSA - MODICA CALCIO 0-1

Polisportiva Gioiosa: Peterniti, Di Maggio, Barez, Di Bella, Medouani, Pino, Retsos, Franzino Toure, Bruno, Alves. Panchina: Bonfiglio, Neres, Ballariano, Pillet, Granata, Verso, Scaletta, Sidoti, Goma. Allenatore: Mirko Silvestri.

Modica Calcio: Pontet, Cappello, Rossi, Palmisano, Schembari, Mollica, Incatasciato, Messina, Arquin, Idoyaga, Neto. Panchina: La Licata, Mallia, Denaro, Fragapane, Alecci, Kondila, Triolo, Montanaro, Vitelli. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatore: 42’ st Montanaro

Nel giorno in cui la società annuncia il divorzio con Maimone e Belluso - due dei giocatori che avrebbero dovuto far la differenza, trasferiti all'Atletico Catania - il Modica ottiene una vittoria fondamentale con l'ultimo arrivato, il 19enne Kevin Montanaro (nella foto). Con questo gol la squadra allenata da Ferrara espugna il "Vasi" di Gliaca di Piraino battendo la Polisportiva Gioiosa. Il successo esterno potrebbe rappresentare il cambio di passo della compagine rossoblù dopo alcune settimane caratterizzate da risultati deludenti e nervosismo nello spogliatoio.

La gara con la Gioiosa è stata affrontata, fin dalle prime battute, con il piglio giusto e, soprattutto, con l'agonismo che non si vedeva da tempo. Nel primo tempo, occasioni per Cappello e per Idoyaga che ha sfiorato il gol un paio di volte.

Nella ripresa ancora Modica: Incatasciato batte velocemente un calcio d’angolo, il pallone arriva in area ad Arquin che calcia a botta sicura ma trova un difensore sulla linea pronto a sventare la minaccia. Al 10’ ancora una grande occasione per Neto che riceve palla in area da un ispirato Messina, il tiro del portoghese è forte e ben indirizzato ma si spegne di poco a lato. Al 21’ carambola di emozioni, Cappello ruba il pallone ad un difensore avversario e si invola verso la porta, il suo pallone è parato, sulla ribattuta arriva Idoyaga che mette a lato di pochissimo. Al 42’ la gioia degli ospiti che si portano avanti con un lancio verso Arquin, l’attaccante di testa serve il nuovo arrivato Montanaro, il ragazzo non ci pensa due volte e calcia in porta regalandosi la gioia del gol all’esordio.