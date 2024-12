Calcio a 5, il Futsal Ferla sbanca a Siracusa e batte in rimonta l'Holimpia

L’Holimpia Siracusa fa harakiri. In vantaggio 3-0 al termine del primo tempo, perde incredibilmente 4-3. Al pallone tensostatico, gremito da centinaia di persone (presenti anche i tifosi ospiti) nel big-match della penultima giornata di andata del campionato dii serie C1 girone B, passa il Ferla con una clamorosa rimonta a al culmine di un match da due volti. Nel primo tempo, la squadra di casa gioca bene, mostrando un palleggio veloce e andando spesso in verticale. Sparagnini, Carbonaro e Celano “bucano” il portiere avversario e portano i padroni di casa all’intervallo sul 3-0. Nella ripresa però cambia tutto. L’Holimpia subisce la prima rete avversaria intorno al 5’ e a fare centro è Rinaudo. Il Ferla insiste e sfiora la seconda marcatura con un’azione tambureggiante e tiro finale sul palo. Il secondo gol arriva al 12’. L’Holimpia fallisce una favorevole opportunità con Celano, che sbatte sul portiere avversario su azione di contropiede e, in quella seguente, il Ferla trova la rete del pareggio Un minuto dopo opera il sorpasso. Negli ultimi minuti l’Holimpia attacca spesso con Diogo portiere di movimento ma il risultato non cambia. Il Ferla è la nuova capolista con un punto di vantaggio sull’Holimpia.

Si è invece fermata bruscamente la corsa della Futura Rosolini. Ha perduto a Carlentini ed ieri pure con il Marienselicona per 7 a 4. Non c'è dubbio che i rosolinesi sono in piena crisi e sono scesi dal primo al quarto posto in classifica.