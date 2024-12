Operaio abbandonato a Panarea, la Uil: "Servono maggiori controlli"

"La sicurezza nei luoghi di lavoro prima di ogni cosa, no al profitto sulla pelle dei lavoratori, occorre sempre più formazione, prevenzione e norme stringenti, ma senza controlli e repressione non si va da nessuna parte". Così il segretario generale della Feneal Uil Tirrenica Pasquale De Vardo, che prosegue: "La Feneal UIL da lungo tempo denuncia la fortissima presenza di lavoro nero ed irregolare nella nostra isola. Quanto avvenuto alle isole Eolie è la triste conferma delle nostre denunce. Sono numeri enormi e fuori da ogni parametro "fisiologico" le cicliche dimissioni di lavoratori di quel territorio alle quali fanno seguito vertenze che si caratterizzano per la totale assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro regolare poiché il lavoro nero regna sovrano con percentuali tanto spaventose, quanto inaccettabili, oltre il 90% di lavoro irregolare.

Pertanto, esprimiamo profonda soddisfazione e un sentimento di sincera gratitudine in merito alla brillante operazione giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto guidata da Giuseppe Verzera che, a seguito delle puntuali indagini condotte dagli encomiabili Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e del Nucleo Operativo Gruppo Tutela Lavoro di Palermo, ha portato all'emissione di una corposa ordinanza di misura cautelare del Gip di Barcellona contro un imprenditore edile di Lipari che, secondo le accuse della Magistratura, avrebbe sfruttato e ridotto in schiavitù un gruppo di almeno sette lavoratori marocchini, i quali sarebbero stati costretti a lavorare sette giorni su sette, oltre dodici ore al giorno e, addirittura, obbligati a vivere in condizioni di assoluto degrado dentro alcuni container. Tutto ciò sarebbe avvenuto in un quadro di totale mancanza di rispetto delle fondamentali norme contrattuali e, anzi, calpestando i basilari diritti riguardo i riposi, le ferie e con una paga pari a circa 5,70 euro l'ora. "Uno degli aspetti più odiosi di questa vicenda, che fra l'altro ha consentito l'avvio della corposa attività investigativa da parte dei Carabinieri, avviene quando la disumanità di questo aguzzino che si definiva imprenditore, tocco il culmine, abbandonò per strada un lavoratore, vittima di un grave infortunio, senza prestare il minimo soccorso ma intimandogli e minacciandolo di raccontare che l'incidente non era avvenuto in cantiere.