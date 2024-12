Agrigento capitale della Cultura, Codacons: "Silenzio inspiegabile del sindaco"

Il Codacons denuncia con forza l'incredibile assenza di comunicazione da parte del sindaco Francesco Miccichè e del suo entourage sulla presentazione del programma del Teatro Pirandello avvenuta a Roma, un evento di portata nazionale che rappresenta ad oggi l'unico atto concreto di promozione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025.

Mentre a Roma, alla Camera dei Deputati, veniva svelato un programma culturale di grande rilevanza - con spettacoli come l'Otello di Shakespeare riscritto da Dacia Maraini, concerti di Giovanni Allevi e tributi a Ennio Morricone - a livello locale si è assistito a un silenzio inspiegabile. "Nessuna nota stampa ufficiale è stata diffusa dal sindaco o dall'amministrazione comunale. Sui canali social del sindaco e degli assessori del cosiddetto cerchio magico, che solitamente vengono utilizzati anche per le comunicazioni più futili, non vi è stato alcun cenno all'unica iniziativa nazionale che, di fatto, ha promosso Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025. I cittadini agrigentini sono stati lasciati all'oscuro di un evento che avrebbe dovuto essere orgogliosamente pubblicizzato in ogni angolo della città, quale momento cruciale per la sua promozione culturale e turistica. La mancanza di comunicazione locale è ancora più grave se si considera che sono già stati spesi 4 milioni di euro per la promozione della città come Capitale della Cultura. Eppure, a oggi, non esiste un calendario ufficiale degli eventi né un cartellone delle manifestazioni.

La situazione è paradossale: si è spesa una cifra ingente per la "promozione", ma non c'è nulla di concreto da promuovere. I tour operator, che dovrebbero vendere pacchetti turistici con mesi di anticipo, brancolano nel buio senza in-formazioni certe da offrire ai visitatori. La città, che avrebbe dovuto essere al centro di una campagna di valorizzazione nazionale e internazionale, vie-ne promossa soltanto a Roma in un evento che l'amministrazione sembra voler tenere nascosto ai cittadini agrigentini. Ad aggravare ulteriormente il quadro è la totale assenza della Fondazione "Città della Cultura 2025", fortemente voluta dal sindaco come ente strategico per il coordinamento e la promozione degli eventi.

Ad oggi: La Fondazione non ha presentato alcuna attività concreta.

Non ha reso noto un programma definitivo. Non ha fornito trasparenza sui fondi utilizzati per la promozione. Questa gestione poco chiara e inadeguata rischia di trasformare un titolo prestigioso come "Capitale Italiana della Cultura" in una clamorosa occasione persa, con gravi ripercussioni sull'immagine della città e sul suo sviluppo economico" fa sapere il Codocons.

"Agrigento merita di più. L'assenza di comunicazione sull'evento di Roma e il silenzio sui risultati della Fondazione sono segnali di disinteresse e incapacità amministrativa.

Nascondere ai cittadini l'unico momento di promozione concreta della città è un fatto gravissimo che alimenta dubbi sulla reale volontà di valorizzare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Codacons continuerà a vigilare e a chiedere trasparenza, perché i cittadini agrigentini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i fondi pubblici e di vedere finalmente Agrigento protagonista, non vittima di ritardi e inefficienze" conclude.