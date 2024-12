'Avvertimento' a negozio di frutta ad Agrigento: spari contro la vetrina

Spari contro un negozio di frutta e verdura in via Ugo La Malfa, davanti all'ingresso della curva nord dello stadio Esseneto di Agrigento. A dare l'allarme, questa mattina, sono stati i titolari dell'attivita'. L'episodio e' avvenuto durante la notte: i colpi di arma da fuoco hanno provocato grossi fori sulla vetrina. I carabinieri hanno circoscritto la zona, peraltro particolarmente affollata perche' questa mattina si sta tenendo il mercato settimanale, per fare i rilievi. I militari, inoltre, stanno acquisendo le telecamere di sicurezza dello stadio e delle altre attivita' per visionare le immagini e acquisire elementi utili per risalire agli autori dell'intimidazione.