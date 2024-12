Open Arms, Salvini: "Il 20 dicembre scoprirò se bloccare gli sbarchi è reato"

"Insieme agli alleati, insieme a tutti gli amici del centrodestra, che non mi ha mai fatto mancare la solidarietà non solo politica ma umana per la vicenda incredibile che si va a concludere venerdì il 20 dicembre, l'ultimo venerdì prima del Santo Natale, sarò a processo a Palermo e sarà il giorno della sentenza in cui scoprirò se aver bloccato gli sbarchi dei clandestini è stato un mio diritto e un mio dovere, oppure un reato che mi può comportare sei anni di carcere e un milione di euro di risarcimento danni ai poveri clandestini che ho turbato fermi nel porto di Lampedusa. Ecco, io vado in quel tribunale a testa alta, con orgoglio, perché difendere i confini, la dignità, le leggi, l'onore di un Paese, finché campo, non potrà mai essere un reato". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in video collegamento con Atreju.