Forza Italia, la senatrice Ternullo in sintonia coi Gennuso sul futuro del partito

Nuova location e più visibilità per il parlamentare di Forza Italia all'Ars, Riccardo Gennuso. Questa mattina il deputato azzurro ha inaugurato la nuova segreteria in piazza Garibaldi a Rosolini. "L'ho fatto - dice - per essere più vicino alla gente ed al territorio". Almeno un centinaio di simpatizzanti presenti al taglio del nastro, con i vertici del partito provinciale che hanno risposto presente. Tra gli altri, oltre al segretario provinciale Corrado Bonfanti, pure il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola e la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo. La presenza della parlamentare nazionale, segna un forte riavvicinamento di Ternullo con Riccardo e Pippo Gennuso. Probabile che la senatrice abbia preso le distanze da Gianfranco Miccichè, transitato all'Mpa di Raffele Lombardo, che le ha concesso il suo posto al Senato, anche se il 'divorzio' fra i due non è stato ufficializzato. Prima dell'inaugurazione della segreteria di Riccardo Gennuso, si è tenuta una riunione del partito al Centro congressi della Zacchita. "Abbiamo fatto il punto su un anno di attività - dice Corrado Benfanti - Il partito è in forte crescita ed abbiamo pure tracciato la linea per i Dipartimenti, compreso 'Azzurro donna' ed i giovani di Forza Italia. Dal 3 febbraio - conclude il segretario - procederemo alle elezioni dei segretari comunali. Siamo già pronti alle prossime sfide elettorali".