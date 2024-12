Il Siracusa vince a Vibo sotto il diluvio: il gol partita di Di Grazia nella ripresa

Il Siracusa gioca la migliore partita della stagione a Vibo Valentia ed ottiene tre punti pesanti che servono a consolidare il primato. Gli ospiti hanno marcato supremazia territoriale nel primo tempo, ma le occasioni non son o mancate sull'uno e sull'altro fronte. La capolista ha mostrato più tecnica e più costanza in tutti i 90 minuti andando vicino al gol con Maggio, poi ci prova Di Grazia con un colpo di testa che sorvola la traversa. La reazione della Vibonese è affidata a Squillace, ma Ivino compie una prodezza deviando con il piede.

Gli azzurri forzano il ritmo in avvio di ripresa. C'è un vero e proprio assedio alla porta vibonese. Una stoccata di Maggio si infrange in un giocatore avversario. I padroni di casa non riescono a superare la metà campo con il Siracusa che fa pressing asfissiante e con Palermo che fa il bello e cattivo tempo nella zona nevralgica del campo.

Al 19' il Siracusa passa. Limonelli pesca sulla sinistra Di Grazia in area che con un tocco morbido supera il portiere Brusca. Poi a Vibo si scatena un violento temporale, ma si gioca sotto una pioggia incredibile. Gli azzurri oggi in maglia verde in onore alla Patrona Santa Lucia, difendono il vantaggio con le unghie e con i denti portando a casa un successo strameritato.