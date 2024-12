Solarino, è morto il commerciante Antonio De Stefano

E' morto a Solarino nella notte tra venerdì e sabato, Antonio De Stefano, 59 anni. A trovare in casa il corpo senza vita dell'uomo, è stato il figlio, appena rientrato a casa. La moglie si trovava fuori sede per motivi di famiglia. De Stefano era conosciuto a Solarino, anche per la sua attività che aveva svolto fino a qualche anno fa, come grossista di generi alimentari. Poi aveva avuto un infarto che l'aveva costretto ad andare in pensione, lasciando la sua storica attività. De Stefano era conosciuto non soltanto a Solarino, ma nell'intera provincia di Siracusa. Alla notizia della sua scomparsa, tanti gli attestati di cordoglio e di vicinanza alla moglie, Marilena Intagliata ed al figlio Matteo. Il commerciante era socio dell'Associazione Antiracket 'Nuccio Sortino' di Floridia. I funerali verranno celebrati domani, 16 dicembre, alle 15 nella Chiesa Madre di Solarino.