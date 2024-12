Morto ex sindaco, lutto cittadino a Vaccarizzo Albanese

In concomitanza dei funerali del professore Giuseppe Sammarro, già sindaco di Vaccarizzo Albanese dal 1985 al 1987, scomparso ieri (sabato 14), raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e volendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della comunità, anche in forma pubblica e istituzionale, è stato proclamato per oggi, domenica 15 dicembre, giorno dei funerali, lutto cittadino.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo informando che è stata disposta l’esposizione della bandiera a mezz'asta, in segno di cordoglio, dalle ore 15,30 alle ore 18.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per rivolgere l’appello alla sensibilità dei titolari di attività commerciali affinché esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino.

In ricordo del prof. Sammarro Giuseppe, nel prossimo Consiglio si terrà un minuto di silenzio.