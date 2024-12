PVT Modica battuta (1 a 3) al Geodetico: Pomezia non fa sconti

Tra Pvt e United Volley Pomezia ha vinto la squadra più forte. Era questo il sentire comune sugli spalti del Geodetico di Modica al termine della decima giornata di campionato di serie B femminile che ha visto il ritorno davanti ai propri tifosi di coach Luca D’Amico e di Beatrice Meniconi. Netta la differenza di valori in campo testimoniata anche dai numeri. Pomezia è alla sesta vittoria consecutiva, è la prima inseguitrice della battistrada Fasano e può contare su elementi di assoluto valore come Frasca e Mazzoleni (solo per fare due nomi) che rappresentano un lusso per la categoria. Modica è una squadra costruita per un altro tipo di campionato che deve riassorbire il cambio tecnico e ancora senza quell’elemento che è stato il fiore all’occhiello dell’ultimo mercato estivo, Nicol Giombini il cui rientro sembra avvicinarsi sempre di più. Insomma le prospettive sono buone anche in considerazione della prova offerta contro le laziali che, al netto del divario tecnico, ha visto la PVT giocare alla pari e a tratti essere anche superiore.

Pvt Modica – United Volley Pomezia 1-3 (25/23, 19/25, 19/25, 20/25)

MODICA: Gasparroni 8, Poles 13, Palazzi 4, Brioli 3,Meniconi 18, Carnazzo 8, Lucescul 2, Ferrari1, Sansò , Lo Iacono, Giombini NE, Gatta NE, Ferrantello LIB. All. D’Amico

POMEZIA: Felappi 10, Frasca 15, Viglietti 7, Liguori 10, Mazzoleni 13,Oggioni 6, Cinotti, Farelli, Licata, Prati, De Matteis NE, Casini NE, Di Vincenzo NE, Gay LIB. All: Dagioni

Arbitri: Galletti(Catania) Lunardi (Palermo)