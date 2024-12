Ampliamento Porto di Catania, interrogazione al Senato di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana ha presentato un’interrogazione parlamentare al Senato della repubblica per chiedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non conceda l’ampliamento del porto di Catania, richiesto dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, privatizzan- do parte della costa catanese. Legislatura 19a - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01644 Atto n. 4-01644 Pubblicato il 4 dicembre 2024, nella seduta n. 249 DE CRISTOFARO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente energetica. - Premesso che: da alcuni mesi risulta giacente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale di ampliamento pertinenza del porto di Catania; l’ampliamento richiesto riguarda sia l’area a sud dell’attuale porto, lungo il torrente sia l’area a nord, nella zona della scogliera nota come Armisi o "Caitu"; considerato che: l’area a sud (torrente Acquicella) è un ecosistema costiero di grande valore caratterizzato dalla presenza di acqua dolce fluente tutto l’anno, dalla linea di battigia, trattenute dalla vegetazione psammofila, e da habitat che ospitano specie protette dalle direttive europee “Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE); il torrente Acquicella è stato riconosciuto dal piano paesaggistico regionale valore significativo, indicato al livello 3 di massima tutela, e rientra nei siti “Natura negli anni 2010-2012, la deviazione del corso del torrente per la realizzazione darsena a sud fu ritenuta illegittima dal Tribunale di Catania, in violazione della (legge n. 431 del 1985) e della legge regionale n. 25 del 1993, art. 94, intervento della Soprintendenza e avvio di procedimenti giudiziari; l’area a nord (scogliera Armisi) rappresenta uno degli esempi più rilevanti della catanese, con pareti di notevole altezza, grotte di erosione marina spettacolari alofila e macchia mediterranea; secondo studi paleomagnetici dell’INGV, la scogliera risale a un periodo compreso 5.387 anni fa ed è circondata da biocenosi marine uniche, tra cui habitat a coralligeno stato di conservazione, in controtendenza rispetto al degrado registrato lungo costa; l’area è ampiamente utilizzata dai cittadini catanesi come spazio pubblico per mare, costituendo uno degli ultimi accessi liberi al mare in pieno centro storico; ritenuto che: l’ampliamento proposto sottrarrebbe alla cittadinanza oltre 2 chilometri di costa, le motivazioni dell’Autorità portuale per giustificare l’ampliamento, legate alla porto turistico, potrebbero essere soddisfatte razionalizzando le aree già disponibili porto attuale, in linea con soluzioni adottate in altri porti, come quello di Augusta la proposta di piano regolatore del porto di Catania, che include l’espansione ancora stata approvata e richiede un decreto ministeriale per rendere edificabili interessate, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario respingere la richiesta di ampliamento portuale a sud, lungo il torrente Acquicella, in considerazione dei vincoli normativi la legge Galasso e la legge regionale n. 25 del 1993, art. 94, nonché della tutela paesaggistica garantita dalle direttive europee Habitat e Uccelli; se non ritengano opportuno negare l’ampliamento verso nord, nell’area della fine di preservare un ecosistema costiero di pregio unico e garantire ai cittadini fruizione di uno degli ultimi accessi liberi al mare in pieno centro storico; quali alternative siano state valutate per soddisfare le esigenze portuali e turistiche di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, evitando un’espansione distruzione irreversibile di aree naturali e paesaggistiche di rilevante interesse; quali misure intendano adottare per garantire una pianificazione portuale rispettosa e delle normative ambientali, in coerenza con gli obiettivi di tutela paesaggistica degli habitat unici della costa catanese.