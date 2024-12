Era ai domiciliari e postava le su uscite su Tik Tok: arrestato nel Napoletano

I video delle sue evasioni li pubblicava su TikTok, noncurante del fatto di essere agli arresti domiciliari per droga.

C'è una ripresa dove si vede lui che corre, il suo volto e la sua mano che saluta. E poi un altro filmato dove - colonna sonora di Eugenio Bennato, con tanto di ritornello 'arrivano le guardie' (che alla fine arriveranno davvero) - il 56enne detenuto inquadra una strada che ha raggiunto uscendo, illegalmente, da casa. Certo, l'evasore social non poteva immaginare che tra i follower ci fossero anche i carabinieri, che alla fine lo hanno incastrato. così, dagli arresti domiciliari a Lettere, in provincia di Napoli, è finito dritto in carcere. I carabinieri della locale stazione stavano monitorando da tempo i suoi post. Li hanno poi comparati con i video delle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione e, grazie all'analisi dei contenuti, sono stati in grado di accertare e comunicare al Tribunale ben sei evasioni. Non è certo la prima volta che i social tradiscono. Proprio a Lettere due 19enni incensurati postarono, sempre su TikTok, video in cui lanciavano l'immondizia dallo scooter: immagini che hanno fatto scattare delle sanzioni. Ad Ischia, invece, un ventenne registrò un video nel quale insultava i carabinieri: i militari lo scoprirono, sempre su TikTok, e il ragazzo napoletano, che aveva pubblicato tutto con tanto di nome e cognome, ha dovuto rispondere di diffamazione a mezzo web.