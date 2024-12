Incendiata l'auto dell'ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica

Ignoti hanno incendiato, distruggendola in parte, l'automobile dell'ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica e avvocato civilista, Domenico Vestito, di 46 anni.

Il veicolo era parcheggiato nelle vicinanze dell'abitazione della vittima, in via Brigida Postorino, dove, tra l'altro, negli ultimi quattro mesi sono state incendiate, sempre da persone ignote, altre tre automobili.

Sul luogo dell'incendio, dopo l'allarme lanciato dalla stessa vittima e da altri residenti, si sono recati i carabinieri della Stazione di Marina di Gioiosa Ionica e della sezione investigativa della Compagnia di Roccella Jonica ed i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno.

Agli investigatori Vestito non ha saputo dare alcuna chiave di lettura al danneggiamento subito.