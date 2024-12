Badante sottrae denaro a due sue assistite e tenta la fuga, denunciata nel Crotonese

Avrebbe tradito la fiducia dei due anziani che accudiva come badante, sottraendo loro circa 11 mila e programmando di scappare in Georgia insieme ad un connazionale. Una trentenne è stata denunciata in stato di libertà assieme ad un suo connazionale con l'accusa di furto.

Il fatto è avvenuto a San Nicola dell'Alto, nel crotonese.

E' stato un cittadino, insospettito dai movimenti anomali della donna all'esterno dell'abitazione dei due anziani, a contattare i carabinieri segnalando che la donna si era appena allontanata dalla zona a bordo di un'autovettura con targa straniera. Allertata la Centrale operativa dell'Arma, la vettura è stata intercettata e fermata sulla sulla statale 106. La coppia a bordo è stata sottoposta ad una perquisizione che ha portato alla scoperta di un borsello nascosto sotto il sedile del passeggero con all'interno la somma di 11 mila euro in banconote di vario taglio e di due biglietti aerei per la Georgia programmati per la mattina seguente.

Il ritrovamento del denaro, le modalità di custodia e le circostanze di tempo e di luogo, hanno indotto i militari ad effettuare ulteriori accertamenti finalizzati ad appurare la provenienza dei soldi ipotizzandone l'origine illecita. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la donna, approfittando dell'ora tarda e del fatto che i due anziani di cui avrebbe dovuto prendersi cura dormivano, si sarebbe impossessata dalle somma di denaro per poi darsi alla fuga. I due anziani contattati dai carabinieri hanno confermato l'ammanco del denaro che, successivamente, è stato loro restituito.