Prestigioso riconoscimento per il Maestro Giorgio Scarso: al dirigente modicano il Collare d'Oro del CONI

Il Maestro Giorgio Scarso è stato insignito a Roma del Collare d'Oro del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta a Roma all'Auditorium Parco della Musica alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e del Presidente del CONI, Giovanni Malagò. La cerimonia è stata trasmessa in diretta da Rai Due. Il Collare d'Oro del CONI al Maestro Giorgio Scarso, modicano illustre, costituisce l'ennesimo atto di stima e di professionalità per il fondatore della Scherma Modica - 40 anni fa - e già Presidente della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione Europea di Scherma. Oltre agli atleti, i Collari d’Oro vengono assegnati ai tecnici e ai dirigenti che hanno rappresentato al meglio lo sport italiano, non solo guidando le federazioni sportive nazionali, ma anche rivestendo ruoli e incarichi nelle diverse federazioni ed istituzioni sportive internazionali.

Giorgio Scarso (il primo a sinistra nella foto accanto al ministro Abodi), particolarmente emozionato e gratificato, nel suo intervento ha voluto ringraziare il CONI per il riconoscimento, cogliendo l’occasione per lanciare un appello ai membri CIO presenti affinché il Comitato Olimpico Internazionale orienti il suo sguardo sulla Federazione Internazionale di Scherma “che sta attraversando un periodo complicato”.