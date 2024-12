Maltrattamenti in famiglia, finisce agli arresti domiciliari ad Acate

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa prosegue senza sosta il suo impegno nel contrastare i reati intrafamiliari, anche a tutela delle vittime di violenza domestica e dei conviventi dei presunti autori.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Acate hanno dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Ragusa, nei confronti di B.G., 44 anni.

Nei fatti, l’uomo era già stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima con applicazione del cosidetto “braccialetto elettronico” antiviolenza e, nell’ultimo mese, ha violato la misura in più occasioni avvicinandosi alla vittima oltre i limiti consentiti.

Le violazioni commesse dall’uomo sono state prontamente comunicate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria che, vagliati gli elementi, ha ritenuto opportuno emettere il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari.

I militari, dopo aver rintracciato B.G., lo hanno dapprima identificato e poi notificato il provvedimento giudiziario, accompagnandolo presso i loro uffici per gli atti di rito. Terminate le formalità di legge, l’uomo è stato condotto presso il suo domicilio dove permarrà ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.