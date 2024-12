Suolo Urbano: a Modica un Natale all’insegna della sostenibilità e della comunità

L’atteso evento Suolo Urbano, che ogni prima domenica del mese anima Villa Silla a Modica con iniziative dedicate alla sostenibilità e alla cultura, torna con una speciale Christmas Edition per celebrare le festività in modo consapevole e inclusivo. L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre presso Villa Silla, Modica, dalle 10 alle 16. Una giornata dedicata alla scoperta di prodotti locali, attività culturali e laboratori per tutte le età, all’insegna del riuso e della condivisione. Organizzato con passione e impegno, Suolo Urbano propone un ricco programma che unisce artigianato e produzione locale con iniziative culturali, offrendo un’esperienza unica per tutta la famiglia.

Programma dell’evento

• Fiera Agricola e Artigiana: dalle 10:00 alle 16:00, un’esposizione di prodotti

artigianali e agricoli, con idee regalo etiche e durature.

• Swap Party: per tutta la giornata, scambio di abiti e accessori usati, libri, talee,

semi e giocattoli.

• Colazione e bar urbano: dalle 10:00, a cura di Manicò – Cucina itinerante.

• Laboratori e attività culturali:

◦ Ore 10:30 – Cucina dal mondo: scopri il Domoda, piatto tradizionale del

Gambia in versione vegana, con Estremo Sud (Contributo: 5€).

◦ Ore 11:00 – Arte partecipata: progetto XENOS, un mappamondo senza confini politici, realizzato con l’artista Jonida Xherr

◦ Ore 11:30 – Laboratorio creativo per bambini: realizza un segnalibro con

timbri e decoupage, guidato da Caterina Spadola (Contributo: 5€).

• Pranzo solidale:

◦ Ore 13:30, un menù caldo per scaldare il cuore e la coscienza, preparato da

Manicò – Cucina itinerante (Contributo: 10€). Prenotazioni: Federica

3209794974 / Andrea 3311804282.

• Christmas Lounge Music: colonna sonora della giornata a cura di Saro Tribastone

Suolo Urbano si impegna a ridurre l’impatto ambientale, sostenendo un approccio a

rifiuti zero attraverso il riuso e il riciclo e invita i partecipanti

portare borracce personali, stoviglie riutilizzabili e buste per i propri acquisti.

Per ulteriori informazioni o richieste di interviste:

� suolourbano@gmail.com

� Facebook: @suolourbano

� Instagram: @suolo_urban