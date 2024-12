Polizia alla Borgata di Siracusa, denunciato per danneggiamento di auto

Dopo i controlli effettuati nel turno serale, gli agenti delle Volanti, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato uno straordinario servizio di prevenzione, nel pomeriggio di ieri, presidiando con numerosi posti di controllo i punti nevralgici della città e, in particolare, la zona della Borgata ove continua a stazionare il camper della Polizia di Stato nei pressi della Basilica di Santa Lucia ove, in questi giorni, è ospitato il corpo della Santa martire siracusana.

Nel corso del dispositivo di controllo del territorio, sono state identificate 115 persone e controllati 65 veicoli. 5 sono state le sanzioni elevate al Codice della Strada. Inoltre, poco dopo le cinque del pomeriggio, due equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti in viale Santa Panagia dove, un cittadino nigeriano di 52 anni, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato l’autovettura di una donna di 42 anni.

Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di bloccare lo straniero, che ancora si trovava nei pressi del luogo ove aveva perpetrato il danneggiamento, di identificarlo e di accompagnarlo in Questura per ulteriori accertamenti.

Il cinquantaduenne, al termine delle incombenze di legge, è stato denunciato per il reato di danneggiamento e, a causa delle sue intemperanze violente nei confronti dei poliziotti, anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento dell’autovettura di servizio.