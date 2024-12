Tenta di soffocare la moglie con un cuscino: arrestato un 48enne a Letojanni

A Letojanni, nel Messinese, i carabinieri hanno arrestato un 48enne, gia' noto alle forze dell'ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. La donna aveva segnalato al 112 violenze da parte del marito, percosse e numerosi insulti finiti con un tentativo di soffocamento mediante un cuscino. I militari, intervenuti sul posto, hanno verificato la situazione di pericolo rappresentata dalla donna e poi documentata attraverso la raccolta di prove e testimonianze. Poco prima dell'aggressione, infatti, lei aveva videochiamato un conoscente: la chiamata era rimasta aperta, e dall'altro capo del telefono l'interlocutore aveva potuto sentire e vendere la lite: e' scattato, cosi', l'arresto in flagranza differita, entro 48 ore dal fatto. L'episodio era l'ultimo di una serie di atti di violenza fisica, psicologica ed economica. L'arresto e' stato convalidato dal Gip del Tribunale di Messina.