Quale bagaglio si può portare in aereo: ecco le regole per i bagagli a mano

Una delle preoccupazioni principali del viaggiatore è sicuramente quella relativa alle dimensioni del bagaglio. Ogni compagnia aerea ha le sue regole su peso e grandezza e non conoscerle può comportare il pagamento di un sovrapprezzo, anche salato, oltre al rischio di ulteriori multe o problemi qualora si trasportassero articoli non consentiti.

Quando si viaggia su un volo di linea, le regole relative ai bagagli a mano sono molto rigide e variano a seconda della compagnia aerea. Di solito, vengono stabiliti limiti precisi in termini di peso, dimensioni e numero di bagagli consentiti a bordo.

Partiamo da ITA, la nostra compagnia di bandiera. I bagagli a mano consentiti non possono pesare oltre gli 8 kg e non devono superare i 55 x 35 x 25 cm di dimensioni. È consentito, comunque, portare un accessorio in più a scelta tra zainetto, borsetta e PC portatile. Questi accessori più piccoli andranno riposti sotto il sedile, in tutti i voli nazionali e internazionali della compagnia. Per quanto riguarda il bagaglio in stiva, la pagina del sito della compagnia specifica che non deve superare una dimensione massima di 158 cm sommando altezza, larghezza e spessore e non deve superare il peso massimo di 32 kg.

Ryanair, invece, ha norme più stringenti sul bagaglio che possiamo portare con noi. Il bagaglio piccolo, quello che si può infilare sotto il sedile, non deve superare i 40 x 20 x 25 cm, quello a mano, del peso massimo di 10 kg, non può superare i 55 x 40 x 20 cm. Il bagaglio in stiva, per la compagnia irlandese, può essere di due tipi: da 10 o da 20 kg. I passeggeri possono imbarcare un massimo di tre bagagli da 20 kg, da registrare al momento del check-in, pena l’applicazione di un sovrapprezzo.

Per quanto riguarda le altre compagnie low-cost come Volotea e EasyJet, la prima consente di portare gratis una borsa a mano da mettere sotto il sedile, come Ryanair, mentre pagando a parte si può portare un bagaglio a mano di massimo 10 kg da mettere nella cappelliera; il bagaglio in stiva non può superare i 25 kg e il peso massimo di tutti i bagagli che potete imbarcare nella stiva non può superare i 50 kg; EasyJet, invece, consente di portare in cabina una valigia di 15 kg, ma bisogna poterla sollevare da soli per metterla nell’alloggiamento e non può avere una dimensione superiore a 45 x 36 x 20 cm. Il bagaglio da stiva può avere un peso massimo di 32 kg.

Prima di partire è bene controllare la lista degli oggetti consentiti e vietati , in cabina e in stiva, dal sito dell’ENAC, per evitare di avere problemi al momento dell’imbarco. Per l’Ente dell’Aviazione Civile, tra le altre cose, è proibito portare in cabina armi da fuoco e armi giocattolo, oggetti affilati, armi ad aria compressa, archi e frecce, arpioni subacquei, taser, gas lacrimogeni, utensili da lavoro e corpi contundenti. In stiva è proibito portare munizioni, inneschi, detonatori, articoli militari esplosivi, cartucce fumogene, sostanze corrosive e infiammabili, torce subacquee con le pile inserite.

È importante prestare attenzione alle norme sui bagagli, sia a mano che in stiva, e controllare che quanto portiamo con noi sia consentito a bordo; prima di partire consultate sempre l’apposita sezione sui bagagli dal sito della compagnia aerea con cui viaggerete, in modo tale da non trovarvi a dover pagare una sanzione che rovinerebbe l’atmosfera della vostra vacanza.