Acate, l'Associazione Carabinieri dona alla Società Operaia il calendario dell'Arma

Quello tra la locale Associazione nazionale carabinieri e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Acate è un rapporto ormai consolidato che rivela quanto sia grande la stima degli iscritti per l’Arma Benemerita. Anche quest’anno il presidente maresciallo Giuseppe Cinque ha donato al sodalizio una copia dello storico calendario nel corso di una simpatica cerimonia alla presenza del commissario Salvatore Cutraro e dei suoi vice Giovanni Amarù ed Emanuele Ferrera, segretario e curatore dell’archivio storico. Dopo il benvenuto del “padrone di casa” il professore Ferrera ha rievocato un episodio del tardo ‘800 quando i militari delle stazione di Biscari sedarono un principio di rivolta scaturito dalla rivalità dei portatori del fercolo della Madonna e per il quale i carabinieri intervenuti si meritarono un encomio dagli amministratori del circolo.

Alla cortese visita dei rappresentanti dell’Associazione hanno partecipato anche carabinieri in servizio nella locale stazione e il luogotenente Giuseppe Tigano, per 22 anni a Niscemi, dove, al temine di complesse indagini, scoprì gli autori di numerosi fatti delinquenziali.