L'omicidio di Chistian Regina a Siracusa, funerali domani a Bosco Minniti

Saranno celebrati domani, venerdì 20 dicembre, i funerali di Christian Regina, il 40 enne ucciso a Siracusa in via Italia 103 con una coltellata. La Procura di Siracusa dopo l'autopsia ha restituito la salma ai familiari per consentire il rito funebre. L'ultimo addio a Regina verrà dato nella Chiesa di Bosco Minniti alle 16. Per rendere omaggio alla salma è stata allestita la Camera ardente al Vicolo 4 di via Vanvitelli 4. La vittima era stata uccisa nella serata dello scorso 10 dicembre da un ragazzino di 16 anni che gli aveva sferrato un fendente, poi rivelatosi mortale. Per il delitto il presunto assassino si trova in un Cnetro di prima accoglienza.