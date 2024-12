Sindaca di Avola Rossana Cannata nei capannoni dei carristi di Carnevale

Giornata di sopralluoghi, ieri, per il sindaco di Avola, Rossana Cannata, impegnata in una serie di visite che mettono al centro il benessere degli animali e la valorizzazione delle tradizioni culturali della città. Prima tappa, i locali che ospiteranno il nuovo ambulatorio veterinario comunale, un progetto realizzato in collaborazione con l’ASP per offrire un servizio fondamentale dedicato alla microchippatura e sterilizzazione degli animali. “Si tratta di un intervento cruciale per contrastare il randagismo e garantire una maggiore tutela dei nostri amici a quattro zampe,” ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per il benessere animale.

La seconda tappa ha portato il sindaco nei capannoni comunali, dove i maestri carristi sono già al lavoro per la prossima edizione del Carnevale storico avolese. “Il Carnevale rappresenta una delle tradizioni più amate e radicate della nostra città, e stiamo lavorando affinché anche quest’anno sia un evento indimenticabile per tutta la comunità,” ha aggiunto Cannata, evidenziando il sostegno dato agli artigiani dallo scorso anno dando loro dei locali dedicati per la costruzione dei carri.

La giornata si è conclusa con una visita al rifugio comunale, dove il sindaco ha incontrato i volontari e i tanti cagnolini in attesa di adozione. “Questo Natale invito tutti i cittadini a fare un gesto di amore e solidarietà: adottare un animale è un regalo speciale, per loro e per noi,” ha detto Cannata, lanciando un appello alla sensibilità della comunità.