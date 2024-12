Liceo di Palermo ospita bambini vittime di razzismo

Il liceo scientifico Einstein ha ospitato i bambini dell'istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci, che lo scorso 14 novembre, durante una manifestazione benefica per invogliare i clienti di una libreria a regalare libri alla scuola, sono stati oggetto di commenti razzisti da parte di alcuni passanti. I docenti del liceo, colpiti dell'episodio, hanno invitato gli alunni della primaria De Amicis a esibirsi nell'aula magna, insieme alle loro insegnanti, con uno spettacolo già presentato a novembre, seguito da un nuovo testo sul tema del razzismo, "Io non sono razzista, ma" scaturito dalla riflessione sull'accaduto e messo in scena dai compagni della scuola media Leonardo da Vinci.