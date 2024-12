Cannata (Fdi): "Governo mantiene gli impegni per l'agricoltura colpita dalla siccità"

“L’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni per destinare 112,2 milioni di euro alle imprese agricole del Sud Italia e delle Isole gravemente colpite dalla siccità del 2024 è un risultato concreto e tangibile che conferma l’attenzione del Ministro Lollobrigida con il Governo Meloni verso il settore agricolo, pilastro fondamentale della nostra economia e identità”. Così Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, commenta il provvedimento annunciato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Le risorse comprendono 37,4 milioni di euro dalla riserva di crisi della PAC, integrate da 74,8 milioni di cofinanziamento nazionale garantiti dal MEF, per un totale di 112,2 milioni. “Avevamo preso un impegno con gli agricoltori durante il G7 Agricoltura tenutosi a Siracusa, e oggi dimostriamo di averlo mantenuto - sottolinea Cannata - La promessa di supportare le aziende agricole colpite dalla siccità si concretizza in una misura straordinaria che andrà a beneficio di una superficie complessiva stimata in 797 mila ettari, una risposta concreta alle difficoltà di chi lavora la terra con dedizione e sacrificio”. In aggiunta a queste risorse, il Masaf aveva già destinato 15 milioni di euro nel DL Agricoltura per le aziende siciliane, dimostrando una visione di lungo periodo nel sostegno al settore primario. “Il nostro obiettivo è chiaro - conclude - garantire la sostenibilità economica e sociale delle imprese agricole, pilastri delle comunità rurali del Sud, e creare le condizioni per una ripresa duratura del settore. Le imprese non sono sole: continueremo a essere al loro fianco con politiche mirate e risorse adeguate”.