Stalking, a Catania 400 ammonimenti in un anno

Nella sala conferenze della Questura di Catania incontro del Questore Giuseppe Bellassai con la stampa. Per l'ocasione sono stati illustrati alcuni dati.

"Se non si parla di sicurezza in ambito aeroportuale e ferroviario vuol dire che lì la nostra azione funziona - afferma il Questore - Mi piace anche sottolineare il ruolo del Reparto Prevenzione Crimine, la cui azione è necessaria per le attività integrate nel territorio. L'apporto della Polizia Scientifica è indispensabile ed è un ufficio di cui le competenze stanno crescendo. Penso in questo senso agli ambiti dell'immigrazione e dell'investigazione.

La Polizia Postale ha assunto un ruolo di primaria importanza, in quanto sulle piattaforme social si commettono parecchi reati. La Postale ha ottenuto risultati ottimi, soprattutto con l'ultima operazione".

"La Squadra Mobile assieme ai Commissariati distaccati - prosegue il Questore - ha effettuato diverse operazioni contro la criminalità organizzata. Quest'anno ci sono stati più di 400 ammonimenti per stalking o violenza nei confronti delle donne. La nostra attività complessivamente dimostra di voler essere vicini alle esigenze delle persone. Noi vogliamo conquistare la fiducia della gente perché la sicurezza non è appannaggio delle forze dell'ordine, ma si fa tutti insieme. Dobbiamo riuscire a catturare la fiducia e lo si fa prendendo in considerazione tutte le istanze che provengono dai cittadini".