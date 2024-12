Statale 417, aperta rotatoria tra Militello e Scordia

Questa mattina, al chilometro 54,200 della strada statale 417 "Di Caltagirone" ed in corrispondenza della strada provinciale 69/II, Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico la nuova rotatoria di collegamento tra i comuni di Militello in Val di Catania e Scordia. Di fatto, sono stati ultimati i lavori di posa in opera delle barriere di sicurezza e della pavimentazione per lo strato di usura.

Alla cerimonia di apertura della rotatoria ha preso parte il Responsabile Area Gestione di Rete Catania, Ing. Nicola Dinnella e i responsabili dell'Impresa esecutrice con il proprio personale.

Questa porzione di statale ha inizio in corrispondenza dell'innesto con la 117 Bis e si conclude in corrispondenza dell'abitato del Comune di Catania, al km 70,100. L'asse viario rappresenta un itinerario fondamentale nel sistema dei trasporti regionali: poiché collega Gela con Catania e con i territori del calatino ed anche con alcuni importanti comuni nisseni quali, ad esempio, la città di Niscemi. Il tratto oggetto degli interventi in progetto ricade interamente nel territorio del comune di Scordia ed è situato alla progressiva chilometrica 54,200.

Il progetto ha previsto i lavori di realizzazione di una rotatoria al km 54,200 della strada statale 417 con annesso impianto d'illuminazione e la sistemazione idraulica delle aree interessate dai lavori, con lo scopo di migliorare le condizioni di esercizio dell'attuale intersezione a raso al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per gli utenti della strada ed offrire un miglior servizio alla collettività.

Alcuni interventi significativi sull'opera hanno riguardato: la realizzazione di rilevato stradale; la realizzazione di tombini in ARMCO e fossi di guardia; la sovrastruttura per carreggiata stradale; l'Impianto di illuminazione; la fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale; il ripristino della scarpata ammalorata della strada provinciale 69/II di competenza Anas.

L'importo complessivo dell'investimento è stato di 2,345 milioni di euro.